Brent подешевела до $74,97 за баррель

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник, трейдеры следят за переговорами о повышении лимита госдолга США.

Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти проведут очередную встречу 22 мая для обсуждения этого вопроса, пишет MarketWatch. В пятницу ключевой союзник Маккарти, конгрессмен от Луизианы Гаррет Грейвс заявил, что переговоры по вопросу повышения лимита госдолга поставлены на паузу. Он отметил, что команда Байдена ведет себя "неразумно".

К 8:15 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,81%), до $74,97 за баррель, что на $0,61 (0,81%). В пятницу контракт подешевел на $0,28 (0,4%) до $75,58 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,61 (0,85%), до $70,94 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,31 (0,4%), до $71,55 за баррель. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июльские контракты подешевели в ходе торгов на $0,58 (0,81%) - до 71,11 за баррель.

По итогам прошлой недели контракты с ближайшей датой поставки на Brent и WTI подорожали на 1,9% и 2,2% соответственно.

"Несмотря на надежды на возобновление переговоров, остается риск, что решение вопроса будет отложено на последнюю минуту", - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана.

При этом когда соглашение будет достигнуто, Минфин США начнет выпускать новые госбумаги, и это отвлечет ликвидность с многих рискованных рынков, включая нефтяной, считает эксперт.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства нефти и газа в этом регионе.