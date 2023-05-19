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Глава ФРБ Нью-Йорка не исключил возвращения США к ультранизким процентным ставкам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Экономика США может однажды вернуться к ультранизким процентным ставкам, считает президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Как пишет MarketWatch, он высказал это мнение, выступая на конференции.

"Нет свидетельств того, что эра низких процентных ставок завершена", - сказал он.

Федрезерв за последние 14 месяцев поднял ставку на 5 процентных пунктов - до 5,25% годовых, пытаясь взять инфляцию под контроль.

До начала пандемии COVID-19 Уильямс отвечал за исследование, касающееся долгосрочного нейтрального уровня процентной ставки (R-star), то есть уровня, который не способствует ни стимулированию, ни сдерживанию экономической активности.

"Текущие оценки для R-star являются такими же, какими были до начала пандемии, - заявил он. - Основным долгосрочным последствием пандемии является снижение потенциала роста ВВП, однако влияние на R-star было довольно скромным".

Многие экономисты задаются вопросом о том, вернется ли американская экономика к низким процентным ставкам, или их более высокий уровень в условиях усиления инфляции после пандемии станет нормой.

Уильямс в пятницу не комментировал планы ФРС на ближайшее время. Ранее на этой неделе он заявил, что текущие рыночные ожидания в отношении дальнейшего уровня ставки его устраивают.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС, в пятницу рынок оценивает шансы на ее очередное повышение на июньском заседании в 36% по сравнению с 16% неделей ранее.

Джон Уильямс США ФРС ФРБ Нью-Йорка
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