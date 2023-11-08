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Комитет Думы одобрил поправку к НК об объединении ряда обязательств нефтегазовых компаний

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил внесение поправки в Налоговый кодекс, позволяющей объединить обязательства нефтегазовых компаний по капвложениям в рамках соглашения о модернизации нефтеперерабатывающего завода и инвестсоглашению.

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"Мы проработали изменения, которые были предложены, в том числе, отраслью, в связи с тем, что по ряду заводов модернизация ведется генподрядчиками, которые как одним титулом сдают большие проекты, углубляющие процессы переработки нефти. Соответственно, сейчас у нас есть два соглашения - о модернизации и инвестиционное соглашение. По одному надо проинвестировать 60 млрд рублей, по инвестсоглашению - 50 млрд рублей", - сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании этого комитета.

В то же время существует единый объект, инвестиции в который составляют более 130 млрд рублей. "Была просьба, чтобы зачесть те инвестиции, которые идут в рамках соглашения о модернизации, в рамках инвестиционного соглашения при условии, что совокупная сумма инвестиций превысит 130 млрд рублей, при этом сроки ввода объектов будут наиболее ранние, которые предусмотрены одним из этих двух соглашений - не позднее конца 2025 года", - уточнил он.

"Мы соответствующие изменения подготовили: если по одному из соглашений инвестиции превышают 130 млрд руб. и объект вводится в эксплуатацию до конца 2025 года, то в этом случае считать исполненным как соглашение о модернизации, так и инвестиционное соглашение", - пояснил замминистра.

По его словам, это техническая правка, она не приводит к выпадающим доходам бюджета и продиктована тем, что один крупный объект невозможно разделить на 2 группы объектов - чтобы и в одном, и в другом было по 50-60 млрд рублей.

"Общие требования по инвестициям и по срокам ввода установок будут выполнены", - заявил Сазанов.

"Поскольку остро стоит вопрос об увеличении производства светлых нефтепродуктов, нам каждый завод очень важен. И коллеги строят, все в срок выполняют, плюс все это фондируется российскими банками. Поэтому хотели бы попросить поддержки. Есть консолидированная позиция", - добавил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

В 2021 году правительство сроком на десять лет ввело дополнительную инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, реализующих проекты модернизации. В рамках этого механизма Минэнерго заключило с нефтяными компаниями 21 инвестсоглашение на сумму более 1,6 трлн рублей. Сейчас эти инвестсоглашения предполагают завершение модернизации производств до конца 2026 года. Несоблюдение сроков приводит к лишению права на инвестиционную надбавку к налоговому вычету в течение всего срока действия, начиная с первого налогового периода ее применения.

Налоговый кодекс Госдума Минэнерго Алексей Сазанов Павел Сорокин Минфин
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