SwedHouse до конца года откроет в России оптовый центр площадью более 2 тыс. кв.м

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Белорусский бренд SwedHouse, аналог ушедшей с российского рынка шведской IKEA, планирует до конца 2023 года открыть в России оптовый центр площадью более 2 тысячи кв.м, рассказал на выставке Mallpic в Сочи собственник компании Мурат Шагылыджов.

"Очень много регионов, которые изъявили желание поработать по франшизе в 2024 году. Сейчас в Беларуси работает пять магазинов, пилотный магазин в Москве и будет в Бишкеке. Планы на год - открыть в Москве и Санкт-Петербурге два-три магазина площадью 800 кв.м. И ещё будут оптовые склады-магазины площадью 2-2,5 тыс. кв.м. В этом году будет как минимум один такой склад", - сказал он.

По его словам, сеть в России будет состоять из оптового и небольших розничных форматов.

Шагылыджов напомнил, что компания создаёт новый бренд, аналогию товаров, которые покинули полки российских магазинов.

"Около 30-35% товаров уже готовы, они на реализации. К октябрю выйдем уже на хороший уровень по ассортименту", - рассказал он о замещении товарной линейки.

Первый магазин SwedHouse в России открылся 15 апреля этого года в московском ТЦ "Щелковский".