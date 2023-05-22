"Русагро" в I квартале увеличило чистую прибыль почти в 1,8 раза до 5,4 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ГК "Русагро", одного их ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 5,417 млрд рублей. Это в 1,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA снизилась на 56%, до 7,130 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 15% против 26% годом ранее.

Выручка снизилась на 23%, до 47,3 млрд рублей.

Как заявил генеральный директор компании Тимур Липатов, процитированный в пресс-релизе, выручка в первом квартале снизилась по всем дивизионам, кроме мясного. Отмечается, что в основном это вызвано снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на продукцию и курса доллара к рублю с высокого уровня первого квартала 2022 года, а также в связи с переносом продаж сельскохозяйственной продукции из-за поздних сроков уборки.

"Скорректированный показатель EBITDA уменьшился вслед за выручкой по всем бизнес-сегментам под давлением снижения цен реализации. Это снижение было компенсировано ростом объемов производства мясного бизнес-направления как в Приморском крае после запуска свиноводческого кластера, так и благодаря повышению эффективности производства в Центральном федеральном округе, - сказал он. - Несмотря на снижение по совокупному показателю EBITDA, группа продемонстрировала рост чистой прибыли на 176% и существенное снижение чистого долга на 16%".

"Русагро" является крупным российским производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. Выручка в 2022 году составила 240,2 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль уменьшилась на 84%, до 7,787 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю – на 16 п.п., до 3%.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в РФ (3-е место), в том числе 48% – в производстве кускового сахара (1-е место), 6% – в производстве товарной свинины (4-е место), 13% – подсолнечного масла (1-е место), 52% – маргарина (1-е место).

Активы компании расположены в 11 регионах РФ: Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях и Приморском крае.