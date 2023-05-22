Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Крупнейший пенсионный фонд США Calpers сократил позиции в акциях Apple и Intel

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) в первом квартале 2023 года сократил позиции в акциях Apple Inc., Intel Corp. и NIO Inc., а также полностью продал пакет Li Auto Inc.

В январе-марте Calpers продал 7 млн акций Apple и 1,1 млн акций Intel, в результате чего в его портфеле осталось соответственно 36,4 млн акций Apple и 9,8 млн бумаг Intel.

Акции Apple подорожали на 27% в первом квартале, тогда как индекс S&P 500 увеличился лишь на 7%. Стоимость бумаг Intel увеличилась за этот период на 24%.

С начала второго квартала акции Apple подорожали на 6,2%, Intel - на 9,2%, S&P 500 поднялся на 2%.

Calpers продал все принадлежавшие ему на конец 2022 года 1,1 млн ADR китайского автопроизводителя Li Auto и сократил позицию в NIO на 390,806 тыс. ADR, до 2,2 млн бумаг.

ADR Li Auto и NIO подорожали соответственно на 22% и 7,8% в первом квартале. С начала второго квартала бумаги Li Auto подскочили в цене на 17%, NIO - подешевели на 23%.

Calpers управляет средствами в размере $456 млрд, его клиентами являются 2 млн государственных и муниципальных служащих штата Калифорния, а также членов их семей.

Apple Intel NIO США Calpers Li Auto
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Байден исключил объявление дефолта в США

Байден исключил объявление дефолта в США

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });