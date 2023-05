Крупнейший пенсионный фонд США Calpers сократил позиции в акциях Apple и Intel

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший государственный пенсионный фонд США California Public Employees' Retirement System (Calpers) в первом квартале 2023 года сократил позиции в акциях Apple Inc., Intel Corp. и NIO Inc., а также полностью продал пакет Li Auto Inc.

В январе-марте Calpers продал 7 млн акций Apple и 1,1 млн акций Intel, в результате чего в его портфеле осталось соответственно 36,4 млн акций Apple и 9,8 млн бумаг Intel.

Акции Apple подорожали на 27% в первом квартале, тогда как индекс S&P 500 увеличился лишь на 7%. Стоимость бумаг Intel увеличилась за этот период на 24%.

С начала второго квартала акции Apple подорожали на 6,2%, Intel - на 9,2%, S&P 500 поднялся на 2%.

Calpers продал все принадлежавшие ему на конец 2022 года 1,1 млн ADR китайского автопроизводителя Li Auto и сократил позицию в NIO на 390,806 тыс. ADR, до 2,2 млн бумаг.

ADR Li Auto и NIO подорожали соответственно на 22% и 7,8% в первом квартале. С начала второго квартала бумаги Li Auto подскочили в цене на 17%, NIO - подешевели на 23%.

Calpers управляет средствами в размере $456 млрд, его клиентами являются 2 млн государственных и муниципальных служащих штата Калифорния, а также членов их семей.