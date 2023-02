Крупнейший в США пенсионный фонд увеличил вложения в Apple, Tesla и Disney

Фото: Michael Macor/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший государственный пенсионный фонд в США по объему активов существенно поменял состав своего инвестиционного портфеля.

Фонд California Public Employees' Retirement System (CalPERS) увеличил объем вложений в бумаги Apple Inc., Tesla Inc. и Walt Disney Co. и продал примерно одну пятую своей доли в Walmart Inc. в четвертом квартале 2022 года, следует из данных, предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Объем активов под управлением CalPERS составляет около $460 млрд.

Фонд в минувшем квартале приобрел 8 млн акций Apple, увеличив свою долю до 43 млн акций. Бумаги производителя iPhone по итогам 2022 года упали на 27%, тогда как индекс S&P 500 опустился на 19%. С начала текущего года акции выросли на 16%, тогда как индикатор набрал 6,5%.

Тем временем бумаги Tesla с начала года уже подскочили на 60% после падения на 65% по итогам 2022 года. CalPERS приобрел 675 683 акции Tesla, увеличив свою долю до 6,4 млн акций на конец 2022 года.

Фонд также приобрел еще 1,4 млн акций Disney в четвертом квартале, нарастив свою долю до 5,5 млн акций. Акции Disney в 2022 году рухнули на 44%, а с начала года набрали 24%.

В свою очередь, акции Walmart в 2022 году опустились лишь на 2%, а с начала текущего года уже набрали 1,4%. CalPERS продал 1,9 млн акций Walmart, сократив свою долю до 7,2 млн на конец 2022 года.