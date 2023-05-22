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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд

Акции "Яндекса" дорожают на новостях второй день подряд
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" подорожали в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на 6% до 2357,6 рубля за штуку; они быстро дорожают второй день подряд (в пятницу их котировки ушли вверх на 9,4%) на сообщениях СМИ о возможной покупке контрольного пакета компании.

Совет директоров "Яндекса" на следующей неделе может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, сообщил в конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд. При этом даже если решение будет принято, оно может быть не окончательным в связи с тем, что кандидатуры покупателей будут утверждать российские власти, уточнило агентство.

Предложения поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

В конце ноября прошлого года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга.

Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров. Вопрос о том, кто может приобрести российский бизнес компании, с момента заявления о предстоящих изменениях в "Яндексе" не комментировали.

Основной акционер "Яндекса" - семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов.

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Яндекс Владимир Потанин Вагит Алекперов Московская биржа
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