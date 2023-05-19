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Новость о возможной покупке контроля в "Яндексе" вызвала рост котировок компании на 12%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" в пятницу на "Московской бирже" подорожали на 12,4% (до 2285,4 рубля за штуку) на сообщениях СМИ о возможной покупке контрольного пакета компании.

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Совет директоров "Яндекса" на следующей неделе может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд. При этом, даже если решение будет принято, оно может быть не окончательным в связи с тем, что кандидатуры будут утверждать российские власти, уточняет агентство.

Предложения поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов.

В конце ноября 2022 года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудфандинга.

Когда может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров. О том, кто может приобрести российский бизнес компании, с момента заявления о предстоящих изменениях в "Яндексе" не комментировали.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов.

Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

Яндекс Вагит Алекперов Владимир Потанин Алексей Мордашов Мосбиржа
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