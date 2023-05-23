Костин заявил об интересе ВТБ к покупке доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВТБ интересуется покупкой доли в "Яндексе" в составе консорциума инвесторов, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума.

"По поводу "Яндекса": мы участники большого консорциума, да", - сказал он. По словам Костина, доля ВТБ "еще будет обсуждаться".

Костин не назвал сумму потенциальной сделки и ее сроки, при этом на уточняющий вопрос, может ли быть решен вопрос покупки доли в "Яндексе" до конца года, ответил: "Я думаю, что конечно".

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

В конце ноября прошлого года "Яндекс" анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений "облаков", беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы.

Когда именно может произойти реструктуризация, пока не ясно, однако сделка потребует согласования у акционеров. Вопрос о том, кто может приобрести российский бизнес компании, с момента заявления о предстоящих изменениях в "Яндексе" не комментировали.

Совет директоров "Яндекса" на этой неделе может собраться для обсуждения заявок претендентов на приобретение как минимум 51% акций интернет-компании, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Стоимость такого пакета оценивается в $7-7,5 млрд.

Предложения поступили от основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и главы "Норникеля" Владимира Потанина, заявка которого включает и потенциальных соинвесторов, в том числе Романа Абрамовича и банк ВТБ (последние уже являются миноритариями "Яндекса" - ИФ). Также к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, сообщало агентство.