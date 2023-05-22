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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

Золотодобытчик "Полюс" изучит перспективы оспаривания санкций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Полюс" считает все введенные против компании санкции необоснованными, тщательно изучит решения регуляторов и перспективы оспаривания санкций всеми законными методами, заявила компания.

В пятницу США объявили о введении санкций в отношении "Полюса" и его бизнес-единиц. В соответствии с генеральной лицензией, выданной OFAC, держатели акций и долговых обязательств "Полюса" должны свернуть всю свою деятельность с участием компании до 17 августа. Великобритания и Австралия также объявили о санкциях против "Полюса".

"Пока компания оценивает потенциальное влияние объявленных ограничительных мер, "Полюс" сосредоточится на продолжении своей деятельности в обычном режиме, достижении поставленных производственных целей и развитии своего портфеля активов", - заявили в "Полюсе".

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Паланкоева (29,99%). Free float 22,5%.

США Полюс
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