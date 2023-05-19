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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

США ввели санкции против "Полюса" и холдинговой структуры "Полиметалла"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - США вслед за Великобританией ввели блокирующие санкции против крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".

Также, согласно сообщению OFAC, в SDN List включены компании группы "Полюс" – "Полюс Алдан", "Полюс Красноярск", УК "Полюс", "Полюс Сервис", бывший и нынешний руководители компании – Павел Грачев и Алексей Востоков (а также старший вице-президент Владимир Полин).

OFAC выдала лицензии на сворачивание операций с "Полюсом" и выход из его ценных бумаг сроком до 17 августа 2023 года.

Также под санкции подпало АО "Полиметалл" – российская структура группы Polymetal, через которую она владеет активами в России. При этом упоминаний непосредственно самой Polymetal, публичной компании, зарегистрированной на острове Джерси (планирует редомициляцию в Казахстан), в сообщении OFAC нет.

И "Полюс", и Polymetal отказались от комментариев.

"Полюс" до последнего времени оставался одним из немногих российских заемщиков, не лишившихся возможности проводить выплаты в адрес держателей евробондов, используя иностранную инфраструктуру. Владельцам евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями, компания платит напрямую в рублях (соответствующие изменения были согласованы держателями всех выпусков в прошлом году), иностранным инвесторам выплаты направлялись в долларах через основного платежного агента.

В феврале "Полюс" сообщал, что погасил долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов. В обращении у компании остаются два выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024 ($322,6 млн) и 2028 годах ($700 млн). Ближайшая выплата купона по выпуску-2024 приходится на 29 июля, по выпуску-2028 - на 14 октября. Использовать традиционные каналы для расчетов с инвесторами компании, подпавшие под санкции, не могут.

Павел Грачев, ушедший из "Полюса" уже больше года назад, до недавнего времени был инвестором другой публичной компании - ритейлера "Детский мир". Однако в начале этого месяца было объявлено, что Павел Грачев и его бывший коллега по "Полюсу" Михаил Стискин продали свои доли в "Детском мире" консорциуму инвесторов во главе с основателем сети детских магазинов "Кораблик" Алексеем Зуевым.

Полюс Полиметалл США OFAC SDN List Polymetal
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