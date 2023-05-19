Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", ПАО "Полюс", ПАО "Северсталь", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ТМК, ОМК, РМК, группу FESCO, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел").

В санкционный список также попали банк "Тинькофф", Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк.

Кроме того, санкции введены в отношении "ДОМ.РФ" и ряда компаний, входящих в "Росатом" ("Атомфлот", "Рэнера" и другие).

Кроме того, в список попали члены советов директоров РЖД, "Совкомфлота", "Транснефти", включая как чиновников (первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замминистра энергетики Павел Сорокин, замглавы Минфина Алексей Моисеев и т.д.), так и независимых (Геннадий Шмаль, Валерий Шанцев и др.). Под санкциями также теперь находятся бизнесмен Игорь Алтушкин и несколько топ-менеджеров "Газпром нефти".

Какие сектора затронули новые санкции Лондона

В новый список британских санкций попали 86 физических лиц и организаций, связанных с российским энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами РФ, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на Даунинг-стрит.

Так, в санкционный список внесены пять членов совета директоров "Транснефти", 13 членов совета директоров "Газпром нефти", руководитель Запорожской АЭС Олег Романенко. Кроме того, под санкции попали девять организаций, связанных с "Росатомом", в том числе ограничительные меры введены против производителя углеволокна Umatex из структуры "Росатома", и Троицкого института инновационных и термоядерных исследований" (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"), которое также является предприятием "Росатома" и ведет научную деятельность в области лазерной физики.

Также ограничительные меры вводятся против основателя и председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Вместе с тем, санкции вводятся еще против восьми организаций из российской металлургической отрасли.

Кроме того, Лондон внес в санкционный список 24 физических лица и организации, связанные с транспортным сектором, в частности, речь идет о судоходной компании Sun Ship Management и связанных с ней шести организаций. Также под санкции подпали еще 20 физлиц и компаний ВПК, в том числе Алан Лушников и Владимир Лепин - руководители концерна "Калашников", компании "Мотовилихинские заводы" и Брянский машиностроительный завод.

В санкционный список также внесены пять финансовых организаций банковского сектора.