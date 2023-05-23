Zoom увеличила квартальную выручку на 3%, лучше прогноза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2024 финансового года (февраль-апрель) зафиксировала резкое снижение чистой прибыли, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль Zoom в феврале-апреле составила $15,444 млн, или 5 центов в расчете на акцию, по сравнению со $113,64 млн, или 37 центов на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до $1,16 на акцию с $1,03.

Выручка компании повысилась почти на 3% - до $1,105 млрд против $1,074 млрд годом ранее. Без учета изменения валютных курсов показатель поднялся на 5%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,99 на акцию при выручке в $1,08 млрд.

По данным на конец первого финквартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло около 215,9 тысячи, увеличившись за год на 9%.

По прогнозу Zoom, ее выручка во втором финквартале будет находиться в диапазоне $1,110-1,115 млрд, скорректированная прибыль - $1,04-1,06 на акцию. Эксперты ожидают их в районе $1,11 млрд и $1,05 на акцию соответственно.

По итогам всего 2024 фингода компания планирует получить выручку в $4,465-4,485 млрд, прибыль - $4,25-4,31 на акцию. Консенсус-прогноз предполагает соответственно $4,45 млрд и $4,21 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация Zoom упала на 20% (до $20,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 10,3%.