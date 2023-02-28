Годовая чистая прибыль Zoom сократилась в 13 раз из-за единовременных расходов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в минувшем финансовом году увеличила выручку на 7%, до $4,39 млрд, но ее чистая прибыль сократилась в 13 раз - до $103,7 млн из-за единовременных расходов.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $4,37 с $5,07 годом ранее.

Выручка Zoom за четвертый финансовый квартал, завершившийся 31 января, составила $1,12 млрд против $1,07 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $1,1 млрд.

В этом же квартале компания зафиксировала чистый убыток в размере $104,1 млн по сравнению с чистой прибылью в $490,5 млн годом ранее. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне $32,9 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,22 на акцию при среднем прогнозе рынка для этого показателя в $0,81 на акцию.

По данным на конец четвертого финквартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 213 тысяч, что на 12% больше, чем было годом ранее.

По прогнозу Zoom ее выручка в первом квартале 2024 фингода составит $1,08-1,085 млрд, по итогам всего года - $4,435-4,455 млрд. Скорректированная прибыль в текущем квартале составит $0,96-0,98 на акцию, по итогам года - $4,11-4,18 на акцию, прогнозирует компания.

Акции Zoom подорожали на 7,4% на дополнительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 44%.