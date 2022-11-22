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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Zoom увеличила выручку в III финквартале на 5% и ухудшила годовой прогноз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 5%, однако чистая прибыль компании упала в семь раз из-за разовых факторов.

Как говорится в пресс-релизе Zoom, ее выручка за квартал, завершившийся 31 октября, составила $1,1 млрд по сравнению с $1,05 млрд за аналогичный период предыдущего фингода.

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Чистая прибыль компании составила $48,4 млн, или $0,16 в расчете на акцию, по сравнению с $340,3 млн, или $1,11 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета единовременных факторов составила $1,07 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Zoom на уровне $1,094 млрд, скорректированную прибыль - $0,83 на акцию.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 209,3 тыс., увеличившись за год на 14%.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод до $3,91-3,94 на акцию с ожидавшихся ранее $3,66-3,69 на акцию, но ухудшила прогноз выручки - до $4,37-4,38 млрд с $4,39-4,4 млрд.

В четвертом квартале прибыль без учета разовых факторов составит $0,75-0,78 на акцию при выручке в $1,1 млрд, прогнозирует Zoom. Эксперты в среднем ожидают, что эти показатели составят $0,81 на акцию и $1,1 млрд соответственно.

Акции Zoom подешевели на 7% на дополнительных торгах в понедельник. С начала 2022 года их стоимость упала на 56%.

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