Российские энергопоставки в Китай в 2023 году выросли на 40%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает увеличивать поставки энергоресурсов в Китай.

"Что касается энергетики, это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами, и в 2022 году значительно выросли, а в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет", - сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с российскими деловыми кругами в Шанхае.

"Но самое главное мы сейчас с нашими партнерами прорабатываем вопросы с тем, чтобы совместно участвовать в поставках недостающего технологического оборудования", - добавил он.