Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Россия продолжит поставки углеводородов в Китай на долгосрочной основе, и предложил Пекину сотрудничать в сфере машиностроения для ТЭК.

"Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - сказал Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме.

Он отметил, что Россия считает безусловным приоритетом партнерство с Китаем в энергетике.

"Значительный потенциал представляет машиностроение для ТЭК. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии. А также для производства транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - уточнил российский премьер.

Другими перспективными направлениями сотрудничества с Китаем Мишустин назвал судостроение и станкостроение, производство гражданских беспилотных авиасистем, а также лесопромышленный комплекс.

"Важное значение для развития прямых контактов и продвижения проектов имеет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В этом году планируется его пятое заседание, которое будет посвящено новым формам кооперации", - сообщил российский премьер-министр.