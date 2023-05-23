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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов

Мишустин заверил Китай в продолжении долгосрочных поставок углеводородов
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Россия продолжит поставки углеводородов в Китай на долгосрочной основе, и предложил Пекину сотрудничать в сфере машиностроения для ТЭК.

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"Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - сказал Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме.

Он отметил, что Россия считает безусловным приоритетом партнерство с Китаем в энергетике.

"Значительный потенциал представляет машиностроение для ТЭК. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии. А также для производства транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - уточнил российский премьер.

Другими перспективными направлениями сотрудничества с Китаем Мишустин назвал судостроение и станкостроение, производство гражданских беспилотных авиасистем, а также лесопромышленный комплекс.

"Важное значение для развития прямых контактов и продвижения проектов имеет Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В этом году планируется его пятое заседание, которое будет посвящено новым формам кооперации", - сообщил российский премьер-министр.

Михаил Мишустин Китай
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