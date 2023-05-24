Мишустин сообщил о работе правительств РФ и КНР над выполнением договоренностей двух стран

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительства России и Китая уже скоординировано работают над выполнением договоренностей, достигнутых в ходе визита в марте в Москву председателя КНР Си Цзинпина, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

В среду в Доме народных собраний в Пекине Мишустин проводит переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Мишустин в ходе переговоров с Ли Цяном в расширенном составе, в которых принимают участие члены российского правительства, госкорпораций, финансовых организаций.

Премьер РФ подчеркнул, что сегодня отношения России и Китая "находятся на беспрецедентно высоком уровне, характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением совместно отвечать на новые вызовы, которые связаны с усиливающейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны "коллективного" Запада".

"Как говорят наши китайские друзья: "Единство позволяет сдвинуть горы", - заметил Мишустин.

Он передал Ли Цяну привет и теплые пожелания от российского лидера и вспомнил свой недавний телефонный разговор с главой Госсовета КНР, в ходе которого "подробно обсуждались все вопросы двусторонней повестки". "Я также почувствовал тепло и энергию от вас", - заметил Мишустин.

Российский премьер также допустил, что товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить рубеж в $200 млрд.

"Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж", - сказал Мишустин.

Он особо отметил, что 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем уже проводятся в национальных валютах - рублях и юанях.

Председатель российского правительства подчеркнул, что стратегический характер приобрело двустороннее сотрудничество в энергетической сфере: "Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай, растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии".

Мишустин также напомнил о ряде крупных энергетических проектов с участием китайских компаний - "Сила Сибири", "Ямал-СПГ", "Арктик-СПГ-2", Амурский газохимический комбинат, комплекс газопереработки в Усть-Луге. "Мы активно расширяем наше взаимодействие в области мирного атома", - добавил премьер.

Он отметил, что "в новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу".

"Мы ускоряем развитие приграничной структуры и синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперевозок и дальнейшей торговли между Россией и Китаем", - сказал Мишустин.

В числе новых сфер для углубления коопераций с Китаем премьер назвал авиастроение, судостроение, машиностроение, станкостроение, совместные космические исследования.

"Используя накопленную нами солидную научную базу и производственный потенциал, мы совместно сможем обеспечить технологический суверенитет России и Китая", - сказал глава правительства.

Он предложил Ли Цяну с участием представителей двух стран рассмотреть наиболее важные вопросы сотрудничества России и Китая.

В свою очередь премьер Госсовета КНР оценил как блестящую перспективу российско-китайского сотрудничества, отметив, что оно движется по восходящей.

"У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх", - сказал Ли Цзян.

Он заверил, что Пекин намерен поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран и налаживать их взаимовыгодное сотрудничество.

"Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике", - подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Ли Цзян отметил, что развитие таких стран как Россия, открывает большие перспективы для глобального развития и привлекает большое внимание международного сообщества.

Он также обратил внимание на стремительный рост товарооборота РФ и КНР в текущем году - показатели его прироста уже составляют больше 40%.

Говоря о российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, в котором принял участие Мишустин, председатель Госсовета КНР подчеркнул, что, по мнению всех участников, форум прошел с большим успехом.

Он добавил, что Шанхай сегодня это "образцовый пример" того высококачественного развития, которого добился Китай.

Ли Цзян выразил сожаление, что его российскому коллеге не удалось провести в Шанхае еще хотя бы один вечер, чтобы "полностью соприкоснуться" с китайской модернизацией.