Низкий спрос на офисную недвижимость в США привел к обвалу акций арендодателей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Акции американских компаний-арендодателей офисной недвижимости подешевели до рекордных минимумов, поскольку офисы в крупных городах США остаются полупустыми после завершения пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость бумаг SL Green Realty Corp. за последний год упала на 62% - до $23,36 и в настоящее время находится чуть выше уровня IPO компании, прошедшего в 1997 году. В 2015 году она поднималась выше отметки в $140.

Акции Vornado Realty Trust, владельца знаковых офисных зданий в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке, подешевели на 60% за последний год, до $13,86, хотя еще в 2020 году их цена достигала $67.

Главный исполнительный директор Vornado Стивен Рот на телефонной конференции в апреле отметил, что все больше руководителей компаний требует от сотрудников вернуться в офисы. Он выразил уверенность, что заполняемость офисов будет расти. В то же время Vornado приостановила выплату дивидендов на второй и третий квартал 2023 года.

Многие американские компании выбирают для своих сотрудников гибридный подход к работе, в связи с чем рост заполняемости офисов, отмечавшийся в начале текущего года, приостановился, отмечает WSJ.

Порядка 58% компаний позволяет сотрудникам работать несколько дней в неделю из дома, говорится в докладе Scoop Technologies, отслеживающей стратегии порядка 4,5 тысячи компаний. В среднем служащие компаний, использующих гибридный подход, проводят в офисе 2,5 дня в неделю.

Доля американских компаний, требующих от сотрудников присутствовать в офисе полную рабочую неделю, в мае снизилась до 42% с 49% тремя месяцами ранее, отмечает Scoop.

По данным аналитической фирмы Green Street, инвестиционные трасты недвижимости (REIT) в первом квартале текущего года смогли сдать в аренду на 20% меньше офисов, чем годом ранее. Даже в случае подписания новых контрактов многим компаниям теперь требуются меньшие по размеру площади, чем ранее, поскольку их сотрудники часть недели работают из дома. Есть и такие компании, которые сдают в субаренду ставшие ненужными офисные помещения.

До пандемии главным источником роста рынка офисной недвижимости были технологические компании, которые обычно арендовали больше площадей, чем нужно, в надежде на дальнейший рост бизнеса. Однако теперь подобных сделок не найти, отмечает аналитик BMO Capital Markets Джон Ким.

Сложная ситуация в сфере аренды недвижимости несет в себе риски для экономики в целом, поскольку на балансах многих небольших и средних по размеру региональных банков сосредоточены кредиты компаний-арендодателей на десятки миллиардов долларов. Опасения в отношении ценности зданий, являющихся обеспечением по таким кредитам, становятся все более серьезными, учитывая снижение спроса на офисные пространства, отмечает WSJ.