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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

В США остановился начавшийся после пандемии рост заполняемости офисов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американские офисы остаются полупустыми, несмотря на сигналы роста их заполняемости в начале года, поскольку все больше компаний выбирает для своих сотрудников гибридный подход к работе, пишет The Wall Street Journal.

Порядка 58% компаний позволяет сотрудникам работать несколько дней в неделю из дома, свидетельствуют данные Scoop Technologies, отслеживающей стратегии порядка 4,5 тысячи компаний. В среднем служащие компаний, использующих гибридный подход, проводят в офисе 2,5 дня в неделю.

Доля компаний, требующих от сотрудников присутствовать в офисе полную рабочую неделю, снизилась до 42% с 49% тремя месяцами ранее, отмечает Scoop.

До тех пор, пока безработица в США остается низкой, у сотрудников есть рычаги для влияния на эту политику, отмечает главный исполнительный директор и сооснователь Scoop Роберт Сэдоу.

"Многие сотрудники компаний говорят о том, что они намерены очень активно бороться за то, чтобы не выходить в офис пять дней в неделю, - говорит Сэдоу. - Большинство компаний при нынешних условиях на рынке труда не хотят резко сопротивляться этому".

Сохранение низкой заполняемости офисов способствует падению стоимости недвижимости в городах, а также сказывается на ресторанах, барах, и другом малом бизнесе, зависящем от ежедневного потока людей, отмечает WSJ.

По данным аналитической компании WFH Research, нью-йоркский бизнес недополучает порядка $4,6 тысячи продаж в год на каждого человека, работающего из дома вместо посещения офиса.

Средний уровень заполняемости офисов в США превысил 50% от доковидных уровней в конце января текущего года и с тех пор остается примерно таким же, свидетельствуют данные Kastle Systems, занимающейся отслеживанием посещаемости.

США Scoop Technologies Роберт Сэдоу WFH Research Kastle Systems Нью-Йорк
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