Совет директоров АФК "Система" рекомендовал дивиденды за 2022 год 41 копейку на акцию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов по итогам 2022 года в 0,41 рубля на обыкновенную акцию, сообщила корпорация.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, пройдет 30 июня в заочной форме.

Если решение будет утверждено, совокупный объем выплат составит 3,96 млрд рублей.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 5 июня.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 19 июля.

Помимо вопроса о дивидендах, в повестку собрания включены утверждение годового отчета, избрание совета директоров, назначение аудиторов, утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров в новой редакции.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова. Free float АФК "Система" составляет 29,4% в форме обыкновенных акций на российских торговых площадках, 2,8% - в форме ГДР. Сейчас ГДР находятся в процессе конвертации в обыкновенные акции в рамках процедуры делистинга с LSE.

Остальные акции находятся во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента.

В 2022 году "Система" дивиденды не выплачивала. Решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности за 2021 год объяснялось высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.