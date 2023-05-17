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Stellantis может закрыть завод в Великобритании при сохранении условий Brexit

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Европейский автопроизводитель Stellantis предупредил о том, что вынужден будет закрыть предприятие по выпуску электрофургонов в городе Элсмир-Порт (Великобритания) из-за установленных в рамках Brexit правил страны происхождения, пишет Financial Times.

С 2024 года выпущенные на заводе машины будут облагаться 10%-ным налогом при экспорте в континентальную часть Европы, поскольку они не будут содержать достаточного количества деталей местного производства (не менее 45%).

"Если стоимость производства электромобилей в Великобритании станет неконкурентоспособной и неустойчивой, производство будет закрыто, - говорится в сообщении Stellantis направленном в комитет по бизнесу парламента Великобритании. - Наша просьба к правительству состоит в том, чтобы заключить соглашение с ЕС о сохранении действующих правил страны происхождения до 2027 года".

Stellantis планирует покупать аккумуляторы у ACC, совместного предприятия автопроизводителя и нефтяной Total SA, как только заработают его заводы в Европе, но пока вынуждена закупать аккумуляторы у сторонних поставщиков.

Заявление Stellantis – это первый случай, когда автопроизводитель открыто призвал правительство Великобритании пересмотреть условия торговой сделки Brexit. Однако отрасль в целом серьезно обеспокоена сложившейся ситуацией и тем, что выпущенные в Великобритании электромобили, такие как Nissan Leaf, будут проигрывать конкурентам европейского производства, как только вступят в силу новые правила.

Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) ранее говорило о том, что "текущие производственные мощности в ЕС и Великобритании не позволяют нашему сектору соответствовать будущим требованиям к происхождению аккумуляторов и их частей".

Stellantis назвал Ford Motor, который закрыл завод по производству двигателей в Бридженде, и Mini, который перенесет выпуск электромобилей в Китай, в качестве примеров того, как Великобритания теряет рабочие места.

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