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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

ЦБ может продлить право финорганизаций не раскрывать чувствительную информацию на 2024 г.

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России может продлить право финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию и на 2024 год, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Мы не хотели бы в принципе, чтобы она как-то в обозримом горизонте раскрывалась, потому что она слишком чувствительная и может нести санкционные риски", - сообщил Данилов журналистам в кулуарах Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

"Если никаких глобальных геополитических изменений в этой части не произойдет, естественно, нам бы не хотелось, чтобы дополнительные какие-то санкционные риски в связи с раскрытием такого рода чувствительной информации возникали. И так давление довольно сильное сохраняется, зачем нам давать какие-то дополнительные поводы к тому, чтобы новые организации добавлялись в (санкционные - ИФ) списки или люди", - отметил глава департамента ЦБ.

Он напомнил, что регулятор выступает за раскрытие поднадзорными организациями финансовой информации.

Ранее ЦБ продлил до конца 2023 года право финансовых организаций не раскрывать чувствительную c точки зрения санкционных рисков информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

При этом с 1 июля 2023 года будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично связанная с этим информация о существенных фактах.

Банк России Александр Данилов ЦБ РФ
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