ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию за некоторыми изъятиями

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банк России намерен продлить до конца 2023 года право кредитных организаций не раскрывать чувствительную информацию за некоторыми изъятиями, но собирается с 1 июля вернуться к раскрытию данных о факте реорганизаций, говорится в сообщении регулятора.

Планируется, что до конца года банки смогут не раскрывать чувствительную c точки зрения санкционных рисков информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Однако "с учетом поэтапного возобновления раскрытия информации", указывает ЦБ, с 1 июля будет раскрываться информация о самом факте реорганизации, а также частично информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

"Соответствующее решение будет принято советом директоров Банка России в рамках специальных полномочий", - говорится в сообщении регулятора.