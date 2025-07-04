ЦБ может обнародовать свою оценку качества раскрытия структуры собственности банков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает возможность раскрыть информацию об оценке качества раскрытия банками структуры своей собственности, заявила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова.

Она напомнила, что ЦБ разрешил банкам не раскрывать информацию о бенефициарах из-за риска санкций. При этом регулятор не запрещает кредитным организациям раскрывать эти данные, отметила Полякова.

"Если банк считает, что это во благо - раскрытие этой информации, то вправе это раскрыть. Мы пошли на эту меру исключительно по просьбе финансового сообщества. Это касается не только банков, это касается и всех остальных участников рынка. Насколько мне известно, и некоторые нефинансовые организации тоже не стремятся раскрывать эту информацию. Но я могу сказать следующее, что сейчас у нас в стадии обсуждения концепция раскрытия нами информации о том, как мы оцениваем качество раскрытия структуры собственности", - сказала зампред ЦБ.

"Если не будет рынку понятно, какая структура собственности у какого банка, то регулятор будет показывать свою оценку", - пояснила Полякова.

Эту информацию, возможно, будут публиковать на сайте ЦБ, но детали пока обсуждаются.