Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Резкий рост котировок акций компаний, чья деятельность связана с искусственным интеллектом (AI, ИИ), напоминает бум доткомов конца 1990-х годов, сказал CNBC экономист Дэвид Розенберг, президент Rosenberg Research.

"Безусловно, образовался "ценовой пузырь", - сказал он и отметил "очень странный", "слишком затянувшийся" рост индекса Nasdaq 100. Индикатор, в расчет которого входят котировки бумаг технологических гигантов, за последние шесть месяцев прибавил 18,6%.

Накануне акции Nvidia Corp., у которой есть проекты в области AI, взлетели в цене на 24,3%. Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 26%, несмотря на снижение выручки, а также спрогнозировал рекордную выручку во втором финквартале. За последние полгода его капитализация увеличилась в 2,3 раза.

Кроме того, телеканал указывает на значительный рост стоимости акций Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Palantir Technologies, также работающих в сфере AI.

По словам Розенберга, из-за энтузиазма вокруг этой технологии инвесторы обращают меньше внимания на угрозу рецессии, а динамика котировок акций банков, производителей потребительских товаров не первой необходимости и транспортных компаний не предвещает ничего хорошего.

"Они (эти эмитенты - ИФ) больше всех влияют на ВВП, - пояснил экономист. - Их акции подешевели более чем на 30% по сравнению с пиковыми точками цикла. По сути, точно такая же картина наблюдалась перед последними четырьмя рецессиями".