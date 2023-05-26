Акции "Мосэнерго" подешевели после рекомендаций менеджмента по годовым дивидендам

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Днем в пятницу акции "Мосэнерго" подешевели на новости о рекомендациях совета директоров по дивидендам за 2022 год.

К 14:19 на "Мосбирже" эти бумаги дешевели на 2,8%, до 2,82 рубля, минимум сделок составил 2,685 рубля (-7,5%); объем торгов превысил 1,43 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд рублей Дивидендная отсечка установлена на 4 июля.

Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2022 году составила 20,7 млрд рублей. Таким образом, акционерам может быть направлено 35,7% от чистой прибыли. По итогам 2021 года акционеры "Мосэнерго" получили 8,87 млрд рублей, что составило 50% чистой прибыли компании по РСБУ.

Годовое собрание акционеров "Мосэнерго" ранее было назначено на 22 июня в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, закроется 28 мая.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 15 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,8 тысячи Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.