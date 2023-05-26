Повышенные требования к капиталу страховщиков ОСАГО не потребуют докапитализации

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Планируемое введение повышенных требований Банка России к капиталу системно значимых страховщиков в ОСАГО не потребует докапитализации этих компаний. Такой вывод содержится в опубликованном ЦБ "Обзоре финансовой стабильности" за IV квартал 2022 года и I квартал 2023 года.

"Для повышения финансовой устойчивости рынка ОСАГО Банк России анонсировал изменения в части введения дифференцированных требований к капиталу компаний в зависимости от занимаемой ими доли рынка", отмечается в обзоре.

Надбавку за системную значимость для крупнейших страховщиков сегмента ОСАГО предполагается вводить, если доля автостраховщика в общих сборах в ОСАГО превышает 15%.

Установление подобной надбавки не только позволит повысить устойчивость сегмента, но и будет способствовать развитию конкуренции среди его участников, полагает регулятор.

По данным ЦБ, "лишь три страховщика по итогам 2022 года имели рыночную долю по ОСАГО, превышающую порог, от которого планируется применение ЦБ дополнительных требований к платежеспособности". Этим компаниям "с учетом накопленных резервов для выполнения возможных новых правил на текущий момент дополнительный капитал не требуется", делает вывод регулятор.

Согласно данным статистики ЦБ, по итогам 2022 года рыночная доля в общих премиях страховщиков ОСАГО превышала 15% у трех компаний. Так, доля "РЕСО-Гарантии" составила 16,9%, "Ингосстраха" - 16,2%, доля СК "АльфаСтрахование" была 15,3%.

Кроме того, в обзоре регулятор отмечает, что в сегменте автострахования в прошлом году наблюдался рост убыточности, комбинированный коэффициент убыточности в ОСАГО увеличился за 2022 год на 2 п.п. - до 93,7%. При этом выплаты по ОСАГО за год выросли на 11,3%, до 159,8 млрд рублей.

"Увеличение стоимости ремонта и автомобильных запчастей привело к росту средней выплаты по урегулированным страховым случаям за год на 10,8%, до75,6 тыс. рублей. Следует отметить, что подорожание запчастей не в полной мере отразилось на росте выплат за 2022 году с учетом эффекта "запаздывания" (возмещение происходит по ценам на дату ДТП по мере обращения потерпевших за получением выплаты). В 2023 году следует ожидать дальнейшего роста выплат", прогнозирует ЦБ.

Согласно данным статистики Банка России, в 2022 году страховщики собрали 273,1 млрд рублей премий по ОСАГО, что на 21,1% больше, чем в 2021 году.

Количество заключенных за 2022 год договоров составило 40,1 млн, увеличившись на 0,5% по сравнению с 2021 годом. Средняя премия по заключенным в отчетном периоде договорам составила 6,8 тыс. рублей, увеличившись на 20,5%.

В 2022 году Банк России расширил коридор базового тарифа в сегменте ОСАГО, позволяющий поддерживать справедливое ценообразование и сохранять индивидуальный подход к оценке рисков страхователей.

Банк России в своем обзоре отмечает, что "ограничение размера возможных выплат по ОСАГО действующими лимитами на фоне роста стоимости восстановительного ремонта способствовало повышению спроса на продукты автокаско". Новые продуктовые решения страховщиков (мини-каско, программы автокаско, заменяющие гарантии от производителей, и другие) повысили интерес к таким продуктам.

Весь страховой рынок в 2022 году характеризовался символическим ростом общих премий - на 0,5% к уровню 2021 года. При этом в сегменте некредитного страхования жизни произошло замещение продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) более консервативными продуктами накопительного страхования жизни (НСЖ).

По итогам прошлого года прибыль страховщиков до налогообложения показала снижение на 17,3%, составив 202,6 млрд рублей. "Такая динамика в основном обусловлена сокращением доходов от инвестиционной деятельности - на 60,4% г/г, в том числе убытком от операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой. Наибольший убыток от операций с финансовыми инструментами пришелся на страховщиков жизни, от валютных операций - на страховщиков "не-жизни", говорится в докладе.

Несмотря на снижение финансового результата страховщиков в 2022 году, нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховщиков, в том числе благодаря регуляторным послаблениям, сохранилось на уровне 2021 года, составив 183,4% (увеличение на 0,4 п.п. за год), делает вывод регулятор.