ЦБ предложил ввести прогрессивную шкалу требований к капиталу определенных СК

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести прогрессивную шкалу требований к размеру капитала страховых компаний, доля которых в сегменте ОСАГО превысит 15%, сообщила пресс-служба регулятора. Сейчас при расчете капитала для всех страховщиков учитывается единый коэффициент.

Предполагается, что величина надбавки к капиталу будет пропорциональна росту доли страховщика в ОСАГО. Ее размер будет определяться по итогам каждого квартала.

Как отмечает ЦБ, "это превентивная мера, в настоящее время страховщикам не требуется докапитализация".

"Новый подход будет способствовать повышению стабильности рынка, развитию конкуренции в этой сфере, а также защищенности интересов потребителей. Изменения позволят ограничить влияние рисков финансовой устойчивости компаний на такой вид страхования", - говорится в сообщении Банка России.

Также планируется повысить точность оценки влияния рисков, которые связаны с недополучением премий по всем видам страхования. Для этого предлагается изменить существующие подходы к формированию резервов, а также включить в расчет новый фактор - риск досрочного прекращения или изменения договора.

ЦБ планирует в скором времени обсудить эти изменения с участниками рынка.