Майский индекс потребдоверия в США был пересмотрен в сторону повышения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 59,2 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 57,7 пункта.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации снизился в этом месяце до 64,9 пункта с 68,2 пункта в апреле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 55,4 пункта по сравнению с 60,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в мае опустились до 4,2% с 4,6% месяцем ранее.

Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялась до максимальных с июня 2022 года 3,1% с 3% в апреле.

Предварительное значение июньского индекса потребительского доверия будет опубликовано 16 июня.