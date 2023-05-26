Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Майский индекс потребдоверия в США был пересмотрен в сторону повышения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 59,2 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Значение индекса было пересмотрено в лучшую сторону по сравнению с предварительно объявленными 57,7 пункта.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации снизился в этом месяце до 64,9 пункта с 68,2 пункта в апреле. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 55,4 пункта по сравнению с 60,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в мае опустились до 4,2% с 4,6% месяцем ранее.

Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) поднялась до максимальных с июня 2022 года 3,1% с 3% в апреле.

Предварительное значение июньского индекса потребительского доверия будет опубликовано 16 июня.

США Мичиганский университет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Биржевые цены на 95-й бензин слегка отступили от рекордных значений

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });