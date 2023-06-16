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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Индекс потребдоверия в США в июне вырос до четырехмесячного максимума

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный уровень за четыре месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Оптимизм вырос на фоне ослабления инфляции и разрешения ситуации с потолком госдолга, отмечает Мичиганский университет.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации поднялся в этом месяце до 68 пунктов с 64,9 пункта в мае, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 61,3 пункта с 55,4 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июне опустились до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Снижение фиксируется второй месяц подряд.

Тем временем оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) практически не изменилась и составила 3%.

Окончательное значение июньского индекса потребительского доверия будет опубликовано 30 июня.

США
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