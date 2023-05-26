Delta Air пятый год кряду возглавила рейтинг Brand Finance самых дорогих авиабрендов

Наиболее значительно за год подорожал бренд Ethiopian Airlines

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американская Delta Air Lines возглавляет рейтинг самых дорогих брендов среди авиакомпаний мира по итогам пятого года подряд, сообщает Brand Finance. Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 22% - до $8,9 млрд.

Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом и состоит из American Airlines Group (+35,5%, до $8,5 млрд), United Airlines Holdings (+42%, до $7,8 млрд), Emirates (+2,4%, до $5,1 млрд) и Southwest Airlines Co. (-4,6%, до $4,7 млрд).

Китайские авиаперевозчики China Southern Airlines и China Eastern Airlines улучшили свой рейтинг и поднялись соответственно на шестую позицию с девятой и на седьмую с одиннадцатой. Бренд China Southern подорожал за год на 39,5% - до $3,23 млрд, China Eastern - почти на 26%, до $2,85 млрд. Еще один представитель этой страны Air China остался на девятой строчке (+9,3%, до $2,6 млрд).

Air Canada переместилась на девятое место с шестого (+2,9%, до $2,58 млрд), в то время как Qatar Airways переместилась на десятую позицию с семнадцатой (+22,6%, до $2,47 млрд).

Германская Lufthansa и японская ANA выпали из топ-10 и переместилась на тринадцатую строчку с седьмой и на одиннадцатую с десятой соответственно.

Российский "Аэрофлот" опустился на 39-место с 26-го.

Одиннадцать авиакомпаний из Китая попали в топ-50 по стоимости бренда в этом году против десяти в 2022 году. Число американских авиаперевозчиков не изменилось - восемь.

Наиболее значительно подорожал бренд Ethiopian Airlines - на 79% (до $498 млн), отмечается в сообщении Brand Finance. Авиакомпания занимает 46-е место, в то время как в прошлом году она на попала в топ-50.