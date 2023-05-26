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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Российский рынок акций завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акцийв пятницу вырос на фоне коррекции нефти вверх (цена Brent превысила $77 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей по дивидендам "Роснефти". Реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной.

Индекс МосБиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года; лидерами роста в пятницу выступили акции "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", во втором эшелоне - бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" и "Совкомфлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,2% и составил 2682,03 пункта, индекс РТС вырос на 1,5%, до 1055,63 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,1%.

Доллар к 18:50 подешевел на 13 копеек.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,8-2,1%, доллар подрос на 0,04 рубля.

Новость дополняется

РТС Brent Япония Роснефть Мосбиржа WTI
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