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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Сеть аптек Walgreens Boots Alliance сократит 10% корпоративных сотрудников

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) планирует сократить порядка 10% корпоративных сотрудников.

Компания оптимизирует операции, чтобы сфокусироваться на бизнесе в сфере медицинского ухода. В последние годы аптечная сеть старалась выйти за пределы основного бизнеса за счет инвестиций в операторов сети клиник неотложной помощи VillageMD и Summit Health.

Сокращения коснутся чуть более 500 человек, заявил в пятницу представитель WBA Фрейзер Энгерман.

"Мы продолжаем трансформацию в медицинскую компанию, ориентированную на потребителя, и мы фокусируемся на оптимизации нашей структуры и операций в соответствии с потребностями пациентов и клиентов", - отметил Энгерман.

Сокращения не затронут сотрудников аптек, распределительных и колл-центров WBA.

Энгерман добавил, что сокращения не связаны с финансовым положением компании.

С начала 2023 года капитализация WBA снизилась на 20,5%.

Walgreens Boots Alliance WBA Фрейзер Энгерман США
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