Глава Walgreens Розалинд Брюэр покинула свой пост

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Розалинд Брюэр, занимавшая пост главного исполнительного директора американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA), покинула свой пост 31 августа, говорится в пресс-релизе компании.

Она также вышла из состава совета директоров WBA.

Временно исполняющей обязанности CEO назначена ведущий независимый директор WBA Джинджер Грэм.

Брюэр, возглавившая WBA в марте 2021 года, согласилась остаться в компании в качестве советника на время поиска постоянного CEO.

"Совет директоров ведет поиск нового CEO с помощью ведущей глобальной компании по подбору топ-менеджеров", - отмечается в пресс-релизе.

Грэм является членом совета директоров WBA с 2010 года, а в октябре 2022 года стала ведущим независимым директором. Она занимает ведущие должности в компаниях сферы здравоохранения почти 30 лет.

Акции WBA теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 32%.