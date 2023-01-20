Мебельный онлайн-ритейлер Wayfair сократит еще 1750 сотрудников

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская Wayfair Inc, занимающаяся онлайн-продажей мебели и товаров для дома, намерена сократить порядка 10% рабочих мест в рамках программы сокращения расходов.

Сокращения коснутся примерно 1750 сотрудников. Расходы, связанные с увольнениями, составят от $68 млн до $78 млн, и будут отражены в отчетности за первый квартал 2023 года.

В августе компания уволила 870 работников.

Ранее Wayfair анонсировала масштабные планы по реорганизации бизнеса, которые в сумме должны привести к экономии свыше $1,4 млрд в год.

Акции Wayfair подскочили в цене на 8,8% на предварительных торгах в пятницу. За последние 3 месяца капитализация компании выросла на 17,2%.