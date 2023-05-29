Американская TJX Companies продала свою долю в сети Familia

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская TJX Companies продала принадлежавшие ей 25% российской сети Familia (объединяет магазины одежды, обуви и других товаров, продающихся со скидками), говорится в отчете американского ритейлера.

Покупатель в отчете не называется. Отмечается, что в результате сделки TJX Companies в I квартале 2023 финансового года зафиксировал убытки от обесценения в размере $218 млн.

О том, что TJX Companies приобрела 25% Familia, российский ритейлер сообщал в ноябре 2019 года. Тогда сумма сделки составила $225 млн.

Другими акционерами Familia являются основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok.

Familia начала работу в 2000 году как сеть универмагов распродаж, постепенно развивая новый для России формат торговли - off-price, популярный в США и Европе (его особенность - предложение большого числа товаров от мировых и локальных брендов со значительными скидками). Сеть Familia объединяет более 415 магазинов в более чем 115 крупнейших городах России. Также компания работает в Белоруссии.