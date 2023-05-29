Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры 29 мая в очередной раз обновил исторический минимум относительно доллара США на итогах президентских выборов.

Нацвалюта торгуется на уровне 20,0872 лиры/$1 по сравнению с 19,9731 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 23%.

Фондовый индекс BIST 100 на торгах в понедельник подскочил на 3,7% - до максимума за две недели. За год он поднялся почти вдвое (на 88%).

Доходность десятилетних гособлигаций Турции находится в районе 9% годовых, что является минимальным уровнем с января.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства. В речи после объявления о его победе он призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны, а также пообещал заняться решением срочных проблем, в частности, бороться с последствиями инфляции.