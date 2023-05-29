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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Курс турецкой лиры к доллару обновил рекордный минимум

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры 29 мая в очередной раз обновил исторический минимум относительно доллара США на итогах президентских выборов.

Нацвалюта торгуется на уровне 20,0872 лиры/$1 по сравнению с 19,9731 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 23%.

Фондовый индекс BIST 100 на торгах в понедельник подскочил на 3,7% - до максимума за две недели. За год он поднялся почти вдвое (на 88%).

Доходность десятилетних гособлигаций Турции находится в районе 9% годовых, что является минимальным уровнем с января.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства. В речи после объявления о его победе он призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны, а также пообещал заняться решением срочных проблем, в частности, бороться с последствиями инфляции.

В Турции выбрали президента

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Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срокОппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%Эрдоган объявил о своей победе и поблагодарил граждан Турции за поддержкуПрезидент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой РеспубликиПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страныЭрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию. По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.Глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на выборах, заявил, что намерен продолжать бороться на политической аренеПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, президенты Франции Эммануэль Макрон и Израиля Ицхак Герцог, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.Эрдоган получил более 52% голосов во втором туре президентских выборов, и, таким образом, он переизбран на новый пятилетний срок
Согласно данным после обработки 99,75% бюллетеней, Эрдоган получает 52,1% голосов, таким образом, он переизбран на новый срок
Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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