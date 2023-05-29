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Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы на выборах призвал сограждан сплотиться и вместе работать на благо страны.

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"Сегодня нет проигравших: победили все 85 млн жителей. Теперь нам нужно сплотиться, работать над важными для нашей страны задачами, сделать наши мечты реальностью", - заявил он в ходе выступления в Анкаре.

Агентство "Анадолу" отмечает, что Эрдоган раскритиковал то, как западные СМИ освещали турецкую предвыборную кампанию.

По словам Эрдогана, эти СМИ пытались "уничтожить" его. "Они проиграли", - добавил президент Турции.

Он пообещал работать над решением срочных проблем, в частности - бороться против последствий инфляции.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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