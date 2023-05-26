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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Турецкая лира упала до рекордного минимума перед вторым туром выборов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры в пятницу опустился до рекордного минимума относительно доллара США в преддверии второго тура президентских выборов, сообщает Trading Economics.

Нацвалюта торгуется на уровне 19,972 лиры/$1. При этом ранее в ходе торгов курс доллара поднимался выше 20 лир/$1.

Между тем фондовый индекс BIST 100 вырос по итогам торгов в пятницу на 3,5% - до максимума за последние семь рабочих дней.

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. Первый тур выиграли Эрдоган (49,52% голосов) и глава Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Турция
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