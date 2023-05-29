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Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей

Сборы российского кинопроката с начала года превысили 20 млрд рублей
Фото: Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сборы кинопроката в России с начала года составили 21,2 млрд рублей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"С начала 2023 года сборы кинопроката в Российской Федерации составили 21,2 млрд рублей, это 57% от сборов за весь 2022 год. Только за пять неполных месяцев 2023 года сборы российского кино уже составили 16,7 млрд рублей, а это превышает годовой объем сборов отечественного кино за последние восемь лет", - сказала Любимова, слова которой привели на сайте министерства.

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В сообщении отмечается, что наибольший вклад в 2023 году внес семейный фильм "Чебурашка", общие сборы которого составили 6,8 млрд рублей. Будучи самым кассовым в истории российского кинопроката, за период январь-май 2023 года фильм обеспечил 41% сборов российского кино и 32% совокупных сборов рынка кинопроката России.

Вторым самым кассовым фильмом в прокате в январе-мае 2023 года стал космический блокбастер "Вызов", принесший отрасли 1,6 млрд рублей.

Ольга Любимова кино
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