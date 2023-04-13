Снятый на МКС фильм "Вызов" покажут в 20 странах мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко, снятый на Международной космической станции, выйдет в прокат в 20 странах мира, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Жители 20 стран увидят на больших экранах наш уникальный фильм "Вызов". (...) Ждем, что у этой картины будет не только российское, но и международное признание", - написала Любимова в четверг в своем телеграм-канале.

Она отметила, что 20 апреля фильм выйдет в широкой прокат в России, Сербии (включая Косово), Боснии и Герцеговины, Черногории, Хорватии, Словении и Македонии. C 27 апреля список стран пополнится Бахрейном, Египтом, Ираком, Иорданией, Кувейтом, Ливаном, Оманом, Палестиной, Катаром, Саудовской Аравией, Сирией, ОАЭ, Ираном, Суданом.

"Фильм стал настоящим вызовом - для всех, кто имеет отношение к его созданию. Юлия Пересильд и Клим Шипенко 3,5 месяца готовились к полету и находились 12 дней в космосе на МКС. За этим легендарным событием следил весь мир", - добавила министр.

Премьера фильма "Вызов" прошла в столичном кинотеатре "Октябрь" в среду.

"Вызов" стал первым художественным фильмом, съемки которого прошли на МКС. В 2021 году Пересильд, Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отправились на МКС, съемки продлились чуть меньше двух недель.