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"Союзмультфильм" планирует снять сериал про Чебурашку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" рассматривает возможность создания сериала про Чебурашку, сообщила председатель киностудии Юлиана Слащева.

"Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей (...) Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги", - сказала Слащева журналистам в понедельник.

Она уточнила, что сериал не будет по мотивам фильма, который выходит в прокат 1 января.

Она также сообщила, что автор "Чебурашки" Эдуард Успенский успел передать права на героев студии "с правом на переработку", что позволяет создать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.

Новый мультфильм о Чебурашке (режиссер Дмитрий Дьяченко) расскажет о приключениях героя в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.

Чебурашка - один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" Эдуарда Успенского. Персонаж стал широко известен после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого по книге в 1969 году.

Союзмультфильм Юлиана Слащева
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