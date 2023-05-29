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Производитель Jagermeister требует с калужского "Кристалла" и ритейлеров 500 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Mast-Jagermeister SE (Германия) подал в арбитражный суд Москвы два иска на общую сумму порядка 500 млн рублей к ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ) и торговым сетям, следует из материалов суда.

Ответчиком по первому иску выступает КЛВЗ и ООО "Ритейл Вайнстайл" (WineStyle). Jagermeister предъявил к ним имущественное требование в 197,058 млн рублей и два неимущественных требования о запрете.

Ответчики по второму иску КЛВЗ и ООО "Альфа-М" ("Красное & Белое") Jagermeister требует защитить исключительные права и взыскать компенсацию в 314,864 млн рублей.

Оба иска поданы 19 мая текущего года и оставлены без движения до 26 июня, поскольку Jagermeister заплатил пошлину не в полном объеме.

Подробности требований немецкого производителя алкоголя не раскрываются.

Травяные ликеры "Кристалла"

Как сообщалось ранее, осенью 2022 года КЛВЗ запустил производство биттеров (травяных ликеров) под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Годовой объем выпуска планировался на уровне 300-360 тыс. декалитров, что, как отмечала российская компания, позволит заместить бренд Jagermeister.

КЛВЗ в декабре пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jagermeister за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Как пояснял завод, немецкая компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной.

"Ведомости" в апреле этого года сообщали, что ФАС признала Mast-Jagermeister нарушителем закона "О защите конкуренции". Ведомство указало, что производитель биттера Jagermeister не должен был называть данную продукцию контрафактной, судебный акт, устанавливающий контрафактность товаров, в данном случае отсутствует. На этом основании ФАС вынесла Mast-Jagermeister предупреждение.

ООО "КЛВЗ Кристалл" является производителем ликероводочной продукции. Предприятие расположено в Обнинске, совокупная мощность производства составляет 120 млн бутылок, или 5,4 млн декалитров в год. Бизнес компании включает в себя как выпуск крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя. В портфель выпускаемой продукции входят водка (бренды Bionica, "Белая Акула", "Воронецкая", "Соловушка" и т.д.), настойки и джины.

КЛВЗ в 2022 году получил 115 млн рублей чистой прибыли, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году, выручка увеличилась на 48,3%, до 2,179 млрд рублей. В 2023 году компания впервые вышла на публичный долговой рынок: разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 300 млн рублей в рамках облигационной программы на 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе.

Бенефициаром компании является Павел Победкин.

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