Калужский "Кристалл" попросил исключить Jagermeister из параллельного импорта

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ) направило в правительство письмо с просьбой исключить биттер Jagermeister из списка товаров для параллельного импорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Кристалла", это было сделано после того, как производитель этого биттера Mast-Jagermeister SE (Германия) подал два иска на 500 млн рублей к калужскому заводу и ритейлерам с требованиями о защите исключительных прав.

КЛВЗ "Кристалл" считает, что германская компания имеет целью необоснованное обогащение за счет крупного российского налогоплательщика.

"Своими действиями Mast-Jagermeister SE не только наносит материальный и репутационный вред нашей компании, но и препятствует насыщению российского рынка отечественными товарами, снижению розничных цен и созданию новых рабочих мест в регионах РФ", - говорится в письме.

Mast-Jagermeister ушел с российского рынка, но его биттер поставляется в отечественные магазины по параллельному импорту.

Mast-Jagermeister SE 19 мая подал в Арбитражный суд Москвы два иска на общую сумму порядка 500 млн рублей к ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" и торговым сетям.

Согласно судебным материалам, ответчиками по первому иску выступают "Кристалл" и ООО "Ритейл Вайнстайл" (WineStyle), к которым предъявлены имущественное требование в размере 197,058 млн рублей и два неимущественных требования. Ответчики по второму иску - КЛВЗ и ООО "Альфа-М" ("Красное & Белое"), Jagermeister требует защитить исключительные права и взыскать компенсацию в размере 314,864 млн рублей. Подробности требований немецкого производителя алкоголя не раскрываются.

После этого КЛВЗ подало в Арбитражный суд Калужской области встречный иск к на сумму около 500 млн рублей.

Комментируя информацию об исках от Jagermeister, в пресс-службе калужского завода ранее заявляли: "Оппоненты утверждают, что КЛВЗ незаконно использует их товарные знаки, защищенные международными патентами. Но это априори ложное утверждение. Наши ликеры Alter Heiler - это собственная уникальная продукция, выпускаемая по оригинальной рецептуре".

Как отмечали в компании, ранее Jagermeister доказывал, что дизайн их этикеток схож с дизайном этикеток КЛВЗ. Калужский завод пошел навстречу и изменил свой дизайн.

Осенью 2022 года КЛВЗ запустил производство биттеров (травяных ликеров) под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Годовой объем выпуска планировался на уровне 300-360 тыс. декалитров, что, как отмечала российская компания, позволит заместить бренд Jagermeister.

КЛВЗ в декабре пожаловался в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jagermeister за попытки запретить выпуск российских аналогов знаменитого ликера и ограничить их продажи. Как пояснял завод, немецкая компания требовала от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров КЛВЗ, называя продукцию контрафактной.

"Ведомости" в апреле 2023 года сообщали, что ФАС признала Mast-Jagermeister нарушителем закона "О защите конкуренции". Ведомство указало, что Jagermeister не должен был называть данную продукцию контрафактной, судебный акт, устанавливающий контрафактность товаров, в данном случае отсутствует. На этом основании ФАС вынесла Jagermeister предупреждение.

ООО "КЛВЗ Кристалл" является производителем ликероводочной продукции. Предприятие расположено в Обнинске, совокупная мощность производства составляет 120 млн бутылок, или 5,4 млн декалитров в год. Бизнес компании включает в себя как выпуск крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя.

КЛВЗ в 2022 году получил 115 млн рублей чистой прибыли, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году, выручка увеличилась на 48,3%, до 2,179 млрд рублей. В 2023 году компания впервые вышла на публичный долговой рынок: разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 300 млн рублей в рамках облигационной программы на 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в январе.

Бенефициар КЛВЗ - Павел Победкин.