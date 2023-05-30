"Мегафон" подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Мегафон" подал иск в суд Евросоюза об отмене санкций против компании, сообщает официальный журнале ЕС.

Евросоюз ввел санкции против телеком-оператора 25 февраля. "Мегафон" сообщал, что изучает возможности оспорить это решение, отмечая, что санкции не предусматривают серьезных ограничений для бизнеса или абонентов.

В заявлении компания назвала недостаточными основания для введения санкций.

В апреле 2023 года "Мегафон" попал в санкционный список США, 24 февраля 2023 года - в список экспортных ограничений от американского Министерства торговли. Оператор сообщал, что намерен оспорить и эти решения.