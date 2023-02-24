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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

"Мегафон" не исключил, что оспорит включение в список экспортных ограничений США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" рассматривает возможность оспорить решение министерства торговли США о включении компании в список экспортных ограничений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Ранее в пятницу Минторг США объявил о введении экспортных ограничений в отношении ряда российских организаций, включая "Мегафон".

"Нам искренне непонятны мотивы и причины включения компании в список экспортных ограничений от министерства торговли США. Мы рассматриваем возможности оспаривания данного решения", - сказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что с учетом категории ограничений, в которую попал "Мегафон", оператор не видит никаких прямых последствий для своих абонентов и клиентов, поскольку компания не занимаемся экспортными продажами. "Действие этого ограничения на телеком-услуги, включая роуминговые, не распространяется", - сказали в компании.

В "Мегафоне" полагают, что его присутствие в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если оператор решит импортировать что-либо из этой страны.

"Мы продолжаем изучать возможные последствия данного ограничения на нашу деятельность", - заключили в "Мегафоне".

Мегафон США
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