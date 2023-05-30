Цена выкупа у миноритариев "Детского мира" - 71,5 руб./а, "недружественных" выпустят с дисконтом 15%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа "Детский мир" в рамках добровольной оферты предложила выкупить акции у миноритариев ПАО за 71,5 рубля за бумагу, говорится в сообщении компании.

Параметры выкупа соответствуют первоначальным планам компании - в ноябре 2022 года "Детский мир" планировал выкупать акции у не согласных с трансформацией в частный бизнес за эту цену.

Также предложить акции к выкупу могут и акционеры из недружественных государств. Они могут продать свои акции с получением средств на спецсчета типа "С" (с ограничением на вывод - ИФ) за те же 71,5 руб., или, минуя счета типа "С", за 60,77 руб. за бумагу, т.е. с дисконтом в 15% от базовой цены выкупа. Эту схему, прецедентную для корпоративного регулирования санкционного периода, одобрила подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

С учетом специфики выкупа у нерезидентов из недружественных стран оферты выставляют сразу две компании группы "Детский мир" - "ДМ-Инвест" (с дисконтом, готова выкупить до 43% капитала) и "ДМ-Финансовые активы" (базовая оферта).

Заявки от акционеров будут приниматься до 8 августа.