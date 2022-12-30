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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Акционеры "Детского мира" одобрили реорганизацию компании в частную

Акционеры "Детского мира" одобрили реорганизацию компании в частную
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Детский мир" на заочном внеочередном собрании одобрили реорганизацию компании в частную, говорится в сообщении ритейлера.

В частности, акционеры утвердили реорганизацию ПАО "Детский мир" в форме выделения из него ООО "ДМ", а также устав ПАО "Детский мир" в новой редакции.

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 54,85% от общего числа голосов.

За реорганизацию путем выделения ООО "ДМ" подано 396 878 100 голосов, "против" - 8 482 837 голосов, "воздержались" - 2810 голосов.

У акционеров, проголосовавших "против" или не принявших участие в голосовании, компания выкупит акции по цене 71,5 рубля за бумагу.

Детский мир
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